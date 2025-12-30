Ejército frustró atentado terrorista con explosivos en Santa Rosa, sur de Bolívar

El hecho se registró sobre las 10:00 de la mañana de este lunes y, de acuerdo con el Comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional José Benjamín Perdomo Álvarez, fueron ubicados por el batallón 48 cinco artefactos explosivos que fueron colocados en el corredor vial entre los municipios de Santa Rosa y Simití.

“Con la intención directa de afectar a la población civil y al personal militar acantonado en el municipio de Santa Rosa, Sur de Bolívar”, indicó.

Los explosivos fueron detonados de manera controlada por los uniformados sin tener ninguna afectación y el hecho fue atribuido al ELN.

“De acuerdo con las verificaciones adelantadas, esta acción terrorista sería atribuible al grupo armado organizado ELN; la compañía ‘Tito Marín’ de este grupo armado es la que delinque en este sector y ha afectado de manera significativa a las unidades del Ejército que adelantan tareas de seguridad en el territorio”, añadió el comandante de la Novena Brigada José Benjamín Perdomo.

El Ejército rechazó el actuar del grupo armado y aseguró que continúan las labores operativas con el fin de salvaguardar la seguridad de la población.

Hay que señalar que en los últimos meses los municipios del sur de Bolívar han enfrentado una difícil situación de orden público y donde se han registrado varios homicidios de líderes sociales.