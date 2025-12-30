Familia de asesinado fiscal paraguayo solicitó a la Corte Suprema expediente de la investigación

Familiares del asesinado fiscal Marcelo Pecci urgieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay que resuelva un recurso interpuesto a inicios de año para tener acceso al expediente, y conocer así el avance de la investigación en el país por el crimen ocurrido en 2022 en Colombia, dijo este martes a EFE el abogado Enrique Kronawetter.

El jurista explicó que la iniciativa se presentó después de que los hermanos de Pecci pidieron a la Fiscalía paraguaya tener acceso a la información recabada hasta ahora en la investigación, pero se encontraron con una negativa.

Esto motivó que la familia acudiera a un juez penal de garantías, que también, según Kronawetter, “se desentendió” de la petición tras alegar que no le constaba que la Fiscalía paraguaya estuviera investigando el asesinato de Pecci.

Posteriormente, un tribunal de segunda instancia y otro de apelaciones ratificaron la negativa de acceso al expediente, por cuanto en abril pasado los hermanos Pecci acudieron a la CSJ, que aún no se pronuncia sobre la solicitud.

“A mi modesto modo de ver, la negativa es porque realmente ellos no están investigando”, dijo al respecto Kronawetter.

“De hecho, hay una un impasse en este momento entre las autoridades de Colombia y las autoridades de Paraguay en materia de investigación, y por más que exista un equipo conjunto de investigación, nosotros no tuvimos nunca ninguna respuesta de la Fiscalía. Yo creo que con eso se está tratando de ocultar el nulo avance”, agregó.

Marcelo Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, cercana a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde la pareja pasaba la luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

