La doctora Alexandra David fue galardonada en los Premios Instafest 2025: reconocimiento y más

Colombia

Desde la ciudad de Cartagena, en Colombia, se llevaron a cabo los Premios Instafest Awards 2025, un evento reconocido por destacar el talento, la creatividad y el impacto social de creadores de contenido, artistas e innovadores digitales.

En ese sentido, el pasado 18 de diciembre, esta gala de premios reunió figuras destacadas de Colombia y la región para celebrar lo mejor de las redes sociales en una de las ceremonias más esperadas del mundo digital latinoamericano, por lo que, entre los galardonados y homenajeados de la noche, se destacó una figura

que, aunque proviene del campo de la salud, ha logrado trascender en el

ecosistema digital: la doctora Alexandra David.

La doctora Alexandra David recibió un reconocimiento al talento y la influencia

Alexandra David, doctora especialista en implantología oral y reconstructiva, fue una de las invitadas de honor en estos premios. A través de sus plataformas sociales, la doctora compartió emocionada su participación en el evento, donde obtuvo el premio como “Mejor odontólogo influencer del año”.

A su vez, en sus publicaciones destacó el significado de recibir este reconocimiento, no solo como un logro personal, sino como un símbolo del poder que tienen los profesionales de la salud para inspirar y transformar vidas más allá del consultorio.

Durante la ceremonia, la Dra. Alexandra David asistió en compañía del reconocido creador de contenido y empresario Yeferson Cossio, una de las personalidades más influyentes del panorama digital colombiano. Su presencia conjunta no pasó desapercibida y fue ampliamente comentada en redes sociales, reflejando la conexión entre el mundo de la salud, el emprendimiento y la influencia digital.

Tras recibir el galardón, la doctora envió un mensaje e hizo énfasis en la importancia de la perseverancia, la innovación y el uso responsable de las redes sociales como herramienta de educación y bienestar. Para ella, este reconocimiento representa un impulso para continuar su labor, no solo en la odontología, sino también en la difusión de mensajes positivos que favorezcan la salud y el empoderamiento de las personas.