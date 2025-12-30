Mompox: patrimonio, historia y turismo cultural que trasciende generaciones

Colombia

La Expedición de La Hora del Regreso llegó a Santa Cruz de Mompox para resaltar su valor como uno de los principales destinos de turismo patrimonial del país. Acompañados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y el País de la Belleza, el recorrido se centró en la memoria histórica y cultural que define a este municipio bolivarense.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Mompox conserva una arquitectura colonial intacta, tradiciones religiosas profundamente arraigadas y oficios artesanales que han pasado de generación en generación. La expedición permitió visibilizar cómo el turismo cultural se convierte en una herramienta clave para preservar este legado y dinamizar la economía local.

La visita también puso en evidencia los retos de conservar el patrimonio mientras se impulsa el turismo, destacando la importancia de una gestión responsable que proteja la identidad del territorio.

Mompox se reafirma como un destino que invita a recorrer la historia de Colombia desde sus calles, iglesias y tradiciones, consolidándose como un pilar del turismo cultural del País de la Belleza.