Pakistán registró su cifra más alta de muertes violentas en una década, según un informe

El año 2025 fue en el que se registraron más muertes violentas en Pakistán en la última década, con 3.417 fallecimientos relacionados con el terrorismo y con la lucha contra el terrorismo, un 34 % más que el año pasado, según el informe anual del Centro de Investigación y Estudios de Seguridad (CRSS).

“2025 se registró como el año más mortífero para Pakistán en una década, con 3.417 muertes relacionadas con la violencia, la cifra más alta desde 2015”, detalló el laboratorio de ideas en su informe anual sobre muertes violentas relacionadas con el terrorismo y la lucha contra éste.

Los datos revelan una escalada de la violencia vinculada al terrorismo, con un aumento de 862 muertes hasta las 3.417, un 34 % más que el año pasado.

El CRSS agregó que este aumento interanual es el quinto consecutivo en Pakistán.

De los fallecidos, 2.060 fueron presuntos insurgentes, más del 60%, frente a las muertes combinadas de civiles y de funcionarios de seguridad, que fueron 1.357.

En total, tuvieron lugar 880 ataques terroristas en este país, según el CRSS, que destacó que las operaciones contra supuestos terroristas fuero un 120% más que en 2024.

Sin embargo, las muertes de civiles y funcionarios de seguridad se redujeron en 2025 en un 24% y un 5%, respectivamente, en comparación con 2024.

Según el CRSS, Pakistán registró una caída significativa en los ataques transfronterizos y las muertes relacionadas con la violencia después de cerrar su frontera con Afganistán el 11 de octubre, tras un episodio de enfrentamientos con los talibanes.

Pakistán acusa a los talibanes de ofrecer refugio en Afganistán a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul, en las provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa.

El gobierno de facto afgano niega estas acusaciones.

El año 2025 estuvo marcado en Pakistán por los enfrentamientos con Afganistán y con la India.

