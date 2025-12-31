Trenes vuelven a circular en la vía a Machu Picchu, despejada tras el choque de dos unidades

Tren de PeruRail en la vía férrea a Machu Picchu en enero de 2017. FOTO: Majority World/Universal Images Group via Getty Images / Majority World

El tránsito ferroviario en la vía que lleva turistas a Machu Picchu, en Perú, se reanudó en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre tras liberar la ruta después de que un choque frontal de dos trenes dejase un muerto y al menos una treintena de heridos.

La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía, señaló que los trenes volvieron a circular en la ruta entre las localidades de Ollantaytambo y Machu Picchu desde la 1:31 de la mañana, hora de Perú, una vez que fueron retirados las dos unidades siniestradas, de las empresas Perú Rail e Inca Rail.

Durante la madrugada se procedió a trasladar a los turistas que se vieron afectados por la paralización del servicio ferroviario en las estaciones de Ollantaytambo y Machu Picchu, en plena temporada alta por fiestas navideñas, en las que el aforo para visitar la principal joya turística de Perú se incrementa hasta 5.600 personas por día.

La circulación de trenes había quedado suspendida desde las 1:20 de la tarde del martes al reportarse una colisión frontal en un punto del recorrido donde solo existe una vía por la que los trenes deben circular en ambos sentidos.

En ese punto impactaron un tren que hacía el recorrido desde la estación de Ollantaytambo a Machu Picchu y otro convoy que realizaba el trayecto en sentido inverso, sin que hasta el momento se hayan podido determinar las causas del accidente.

El choque dejó al maquinista del tren de Inca Rail fallecido, así como un total de al menos treinta heridos de distinta índole, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos de la región andina de Cusco, situada en el sur del país.

Los heridos, de distintas nacionales, entre ellos varios brasileños, tuvieron que ser evacuados en autovagones de las mismas compañías que operan la ruta debido a que el accidente se produjo en un punto de difícil acceso donde solo es posible llegar a través de la misma vía férrea.

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayecto de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

