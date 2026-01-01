¿Cuándo estará listo el Metro de Bogotá? Mapa del recorrido completo y estaciones de la Línea 1

Múltiples bogotanos usan el transporte público para trasladarse a sus lugares de destino; sin embargo, la movilidad en la capital del país puede llegar a ser un reto, teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad y la cantidad de personas que transitan en las ‘horas pico’, por lo que uno de los proyectos de transporte más esperados por los capitalinos es el Metro de Bogotá, ya que este promete reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad de la ciudadanía.

En ese sentido, tal como indica el sitio web oficial del Metro de Bogotá, la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, 10 de ellas integradas con TransMilenio, y 28 edificios de acceso, por lo que aquí le contamos cuál es el avance de esta parte del Metro, la fecha establecida de entrega de la Línea 1 y la lista de estaciones.

Esta es la fecha en la que entrará en funcionamiento la Línea 1 del Metro de Bogotá

Según la Alcaldía de Bogotá, la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 30 trenes de seis vagones. A la fecha, ya hay 4 vagones en Colombia y se espera que todos lleguen a la ciudad para octubre de 2026. Con corte al 18 de diciembre de 2025, se han construido 713 columnas, 3.471 dovelas, 298 vanos completos y 9.665 metros de viaducto.

Tal como ha indicado el Distrito, el objetivo es que la Línea 1 del Metro de Bogotá inicie su operación comercial el 15 de marzo de 2028.

Lista de estaciones y mapa de recorrido de la Línea 1 del Metro

A continuación, enlistamos las 16 estaciones que harán parte de la Línea 1 de este proyecto y le dejamos un mapa del recorrido: