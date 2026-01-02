Santa Marta crece 30 % en recaladas de cruceros y se consolida como destino internacional

Durante 2025, más de 20.000 cruceristas arribaron a Santa Marta a bordo de 29 cruceros, superando ampliamente las cifras de 2024, cuando la ciudad recibió 5.697 visitantes en 24 embarcaciones. De acuerdo con Migración Colombia, entre enero y noviembre ingresaron 65.998 extranjeros, de los cuales el 28 % correspondió a pasajeros de cruceros, evidenciando el impacto de este segmento en la dinámica turística local.

Este crecimiento se proyecta para la temporada 2025–2026, que contempla 30 recaladas, incluyendo líneas de lujo como Ponant, Silversea, Seabourn Cruises, Oceania Cruises, The Ritz-Carlton Yacht Collection y Azamara Cruises. A la fecha, han arribado 13 cruceros con pasajeros procedentes de Europa, Australia y Norteamérica, y se espera la llegada de los 17 restantes en 2026, en el marco de una estrategia conjunta de promoción internacional liderada por el puerto y la Alcaldía, a través de CONNECT 2040.

“La llegada del Silver Shadow después de ocho años confirma que Santa Marta y Colombia se consolidan como destinos confiables y atractivos. Cada arribo representa más empleo y encadenamientos productivos para la región”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. A su vez, el Puerto de Santa Marta avanza en la construcción de un nuevo dolphin de atraque en el Muelle 2, con una inversión cercana a USD 3 millones, infraestructura que entrará en operación en abril de 2026 y permitirá atender cruceros de mayor tamaño, fortaleciendo la competitividad de la ciudad en el Caribe.