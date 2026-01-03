Por larga que sea la noche, el sol siempre sale: gobernador de Córdoba tras captura de Maduro

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, celebraron a través de la red social X (antes Twitter) la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conocida este 3 de enero de 2026.

El alcalde de Montería expresó que lo que ocurre en Venezuela es “consecuencia de años de deterioro institucional y de una ruptura profunda entre el poder y la voluntad ciudadana”. Por eso, agregó: “Hoy la prioridad debe ser proteger a la población civil y abrir paso a una transición ordenada, que permita recuperar la democracia, la estabilidad y el respeto por las libertades”.

“América Latina necesita países con instituciones fuertes, no regímenes sostenidos por la imposición”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, puntualizó que “celebra el pueblo venezolano y celebramos quienes estamos a favor de la democracia y las libertades”.

“Por larga que sea la noche, el sol siempre sale. Este es apenas el comiendo del final del régimen”, concluyó el mandatario departamental.

Ampliar

Ampliar

Escuche W Radio en vivo: