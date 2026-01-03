Internacional

Trump dijo que EE.UU. estaba listo para una “segunda oleada” de ataques en Venezuela

El presidente de EE.UU. afirmó que la primera acometida “fue tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales,

Trump dijo que EE.UU. estaba listo para una “segunda oleada” de ataques en Venezuela. Foto: EFE.

Trump dijo que EE.UU. estaba listo para una “segunda oleada” de ataques en Venezuela. Foto: EFE.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una “segunda oleada” de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida “fue tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad