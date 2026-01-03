Internacional

Trump dijo que EE.UU. no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder

“Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo”, dijo Trump a Fox News

Donald Trump y bandera de Venezuela | Foto: GettyImages

Donald Trump dijo el sábado 3 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que no permitiría que nadie “retomara donde él lo dejó”, y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.

Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo”, dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington “no iba a dejarse intimidar”.

Noticia en desarrollo...

