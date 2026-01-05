“Santa Marta Social 2026”: evento gratuito, premios y música para la ciudad

La iniciativa es liderada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello y ejecutada a través de la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad, con el objetivo de consolidar un espacio participativo, diverso y representativo de las distintas poblaciones del distrito.

En un mismo lugar se darán cita niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, población LGTBIQ+, comunidades afrodescendientes, personas en proceso de resocialización y población migrante, en una jornada enfocada en la integración y la dignificación social.

El ingreso será gratuito y el único requisito para asistir será realizar una inscripción previa mediante un código QR, que será divulgado en los próximos días a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Santa Marta y de la Secretaría de Promoción Social.

Además, los primeros asistentes recibirán 150 mil litros de leche y 3.000 kits escolares. Todos los participantes podrán acceder al sorteo de premios que contempla 40 lavadoras, 40 televisores, 40 neveras y 20 motos eléctricas.

El cierre musical estará a cargo del artista vallenato Peter Manjarrés, quien pondrá el broche de oro a un evento pensado para iniciar el 2026 con alegría, esperanza y sentido de comunidad.

Desde la administración distrital se reiteró que esta jornada representa una apuesta por la transformación social y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de la ciudadanía.