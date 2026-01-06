Adiós a “El Bony”: falleció en Cartagena uno de los grandes del boxeo en el país

Bonifacio de Ávila Berrio, ícono del boxeo colombiano, natural de Sucre y quien vivió por largos años en Cartagena, murió a sus 76 años, la tarde del lunes 5 de enero. Ávila hizo parte del primer equipo olímpico de Colombia en los Juegos de Munich ’72; posteriormente, desarrolló una destacada carrera deportiva.

“El Boni”, como popularmente se le llamaba, también era el dueño del popular negocio, el kiosco El Bony, en las playas de Bocagrande, una cara activa gastronómica para cartageneros y turistas.

Uno de los primeros en reaccionar por su muerte fue el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que a través de su cuenta en X expresó solidaridad con la familia y su administración.

“Aunque no nació en #Cartagena, decir ‘El Bony’ es hablar de la ciudad. Es un ícono nuestro y fue un empresario y ciudadano ejemplar. Se nos adelantó en el camino, pero su legado sin duda perdurará por siempre en nuestra memoria colectiva.

Solidaridad y condolencias con sus amigos y familiares”.

La última pelea de Bonifacio fue en 1981 y, durante su carrera, acumuló 41 victorias, 24 de ellas por nocaut, y solo 11 derrotas, una trayectoria que lo convirtió en referente del boxeo nacional.

El ícono del boxeo había sido hospitalizado en diciembre por una neumonía que le generó complicaciones y finalmente conllevó a su muerte.