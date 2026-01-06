Internacional

Sheinbaum aseguró que no “serviría de nada” una intervención de EE.UU. a México

La presidenta del país azteca afirmó que una hipotética llegada de tropas estadounidenses no ayudaría a frenar el tráfico de drogas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México. FOTO: EFE/ José Méndez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México. FOTO: EFE/ José Méndez / José Méndez (EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes 6 de enero, que una eventual intervención de Estados Unidos en territorio mexicano “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que defendió la “soberanía nacional” y una relación bilateral con Washington basada en la “cooperación sin subordinación”.

“Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada”, afirmó durante su conferencia matutina en referencia a las reiteradas ofertas del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas para combatir a los grupos criminales del narcotráfico.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad