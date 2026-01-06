Tunja cerró el 2025 con la tasa más baja en homicidios de los últimos 20 años

La Policía Metropolitana de Tunja se reforzó a finales de diciembre con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), para brindarle mayor seguridad a propios y turistas / Foto: Suministrada.

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja dio a conocer un balance de seguridad y convivencia ciudadana acerca de los hechos ocurridos en 2025, en el que se destacan resultados positivos en el área metropolitana, con una reducción significativa de los delitos de mayor impacto.

De acuerdo con las estadísticas, uno de los logros más relevantes obtenidos en el año que recientemente terminó es la disminución del homicidio, que se consolida como uno de los indicadores más bajos de los últimos 20 años, posicionando a la ciudad de Tunja como la capital con la menor tasa de homicidios del país, alcanzando una reducción significativa frente al año 2024.

“Aquí es de resaltar que el homicidio ha sido uno de los indicadores más bajos en los últimos 20 años, siendo Tunja la capital con la menor tasa de homicidio del país, logrando la reducción de un 36% con respecto al año 2024, lo que representa cinco vidas salvadas. Asimismo, hay que resaltar que en el año 2004 se presentaron 33 casos. Entre los años 2005 y 2021, el promedio fue de 16 casos. Estos resultados se dieron gracias a la confianza ciudadana, a la denuncia oportuna y al acompañamiento permanente en barrios y municipios del área metropolitana”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Por otro lado, el coronel Lemus indicó que en 2025 también se redujo en otros delitos como el abigeato, hurto a viviendas, hurto a personas, hurto a comercio y muchos más.

“Se tiene una reducción del 61% de abigeato, con lo que protegimos el sector rural y el patrimonio de nuestros campesinos. Además, conseguimos una reducción considerable en siete delitos priorizados, como lo son el hurto a motocicletas, menos 34%, hurto a comercio, menos 18%, lesiones personales, menos 5%, hurto a residencias, menos 3%, extorsión, menos 3%. (1:25) y hurto a personas, menos 2%”, añadió.

A finales de diciembre la Policía Metropolitana de Tunja fortaleció el pie de fuerza con la creación del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, con el fin de brindarle mayor seguridad a propios y visitantes.

Reducción de delitos de alto impacto

Durante el 2025 se logró una reducción significativa en varios delitos priorizados, en comparación con el año 2024, destacándose:

-Abigeato: Reducción del 61%.

-Hurto a motocicletas: -34 %

-Hurto a comercio: -18 %

-Lesiones personales: -5 %

-Hurto a residencias: -3 %

-Extorsión: -3 %

-Hurto a personas: -2 %

Resultados operativos destacados

En el componente operativo, se materializaron importantes acciones que fortalecieron la seguridad ciudadana:

-Se dieron 1.354 capturas, con un incremento del 26 % frente al año anterior.

-15 estructuras criminales desarticuladas.

-Se incautaron 33 armas de fuego y 3.800 armas cortopunzantes.

-Más de 85.000 gramos de estupefacientes incautados.

-86 vehículos y motocicletas recuperados.

-Más de 13.000 comparendos aplicados en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, representando un aumento del 51,94 %.

-Atención de 194.482 motivos efectivos de policía, derivados de más de 266.500 llamadas a la línea 123.

-Adicionalmente, se realizaron 7 allanamientos en centros carcelarios y se desarticuló un call center criminal que operaba al interior de estos establecimientos.