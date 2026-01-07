Internacional

Delcy Rodríguez decretó 7 días de duelo en honor a “jóvenes mártires” que defendieron a Maduro

Las autoridades aún no han informado sobre el total de fallecidos, el fiscal general, Tarek William Saab, solo habló de “decenas”.

Delcy Rodríguez. Foto: Carolina Cabral/Getty Images

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes 6 de enero, siete días de duelo para los “jóvenes mártires” que, dijo, murieron defendiendo el país suramericano y al presidente, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado 3 de enero, durante un ataque de tropas estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos.

