Delcy Rodríguez decretó 7 días de duelo en honor a “jóvenes mártires” que defendieron a Maduro
Las autoridades aún no han informado sobre el total de fallecidos, el fiscal general, Tarek William Saab, solo habló de “decenas”.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes 6 de enero, siete días de duelo para los “jóvenes mártires” que, dijo, murieron defendiendo el país suramericano y al presidente, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado 3 de enero, durante un ataque de tropas estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos.
