Denuncian conductor ebrio que atropelló a dos motociclistas en la avenida Mutis, en Bogotá, se fugó

El abogado Juan Manuel Castellanos, apoderado de la familia de Viviana Marcela Suárez Isaza, una de las dos víctimas del accidente de tránsito ocurrido el viernes 31 de octubre de 2025, en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, denunció que el conductor del vehículo que, en estado de alicoramiento, provocó el siniestro se fugó del país.

Se trata del ciudadano de origen venezolano Rubén Guillermo Romero Castillo, quien habría salido del país horas después del accidente que causó la muerte de las dos personas.

“La representación de víctimas, desde el primer momento que asumió el caso, tuvo conocimiento de que esta persona ese mismo 31 de octubre había salido del país. Hay que tener en cuenta que nuestra frontera con Venezuela difícilmente es controlada por las autoridades migratorias y, en ese orden de ideas, no existe como tal ese registro de entrada y salida del país”, dijo el abogado a W Radio.

Sin embargo, señaló que sus clientes no han perdido la esperanza de que se haga justicia en este caso. También dijo que el señalado debería pagar, como mínimo, una condena de 17 años de prisión.

“No necesariamente el señor tiene que estar presente para que se le vincule formalmente a un proceso. En Colombia existen herramientas jurídicas como la declaración de persona ausente o en contumacia, para que pueda ser procesado, vencido en juicio y, en su momento, librar una orden de captura. Tendrá que ser imputado por el mismo delito que la Fiscalía General de la Nación le imputó al señor Edwin Leonardo Delgado Comba; es decir, tendrá que purgar una pena mínima de 17 años en un establecimiento carcelario”.

Ya fue imputado el dueño del vehículo que habría causado el accidente.

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Edwin Leonardo Delgado Comba por su presunta participación en el accidente de tránsito ocurrido en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, en el que murieron dos personas el pasado viernes 31 de octubre de 2025.

Según la investigación de la Fiscalía, Delgado Comba, al parecer, entregó su vehículo a Romero Castillo, quien se encontraba en estado de embriaguez y, por esto, “perdió el control del automotor, invadiendo el carril contrario de la vía y arrollando a dos motociclistas que fallecieron en el lugar”.

También se conoció que tanto el procesado como el hombre que condujo el vehículo y que habría provocado el accidente estuvieron, durante aproximadamente dos horas, consumiendo bebidas embriagantes en un establecimiento.

“El material probatorio da cuenta de que Delgado Comba permaneció en el asiento trasero del automotor y, presuntamente, omitió su deber de evitar que la persona en estado de alicoramiento manejara el vehículo, contribuyendo de manera determinante al accidente”, informó la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio doloso en la modalidad de comisión por omisión impropia. Sin embargo, Edwin Leonardo Delgado Comba no aceptó el cargo imputado y continuará vinculado al proceso en libertad.