Gobierno quita subsidio de diésel a carros de lujo y solo lo dará a transporte de carga y pasajeros

El Gobierno Nacional expidió un decreto en el que establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, y con esto darán el subsidios a quienes realmente lo necesitan, es decir, al transporte de carga y pasajeros, y no a los carros de lujo.

Y es que recordemos que hoy en día el Gobierno tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que subsidiaba a todos los vehículos para que el precio nacional no fuera en la misma proporción al internacional.

“Con este decreto, el precio del diésel para esos vehículos se acerca a su valor real, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida, evitando impactos en el costo de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos”, afirmó el Ministerio de Minas en un comunicado.

Al respecto, el ministro de Minas, Edwin Palma, aseveró que “el subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”.

Adicionalmente, afirmó que la implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, para que haya un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.

Estos son los municipios donde aplicará la medida:

Ampliar