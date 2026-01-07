Gobierno quita subsidio de diésel a carros de lujo y solo lo dará a transporte de carga y pasajeros
Mediante un decreto, el Gobierno crea mecanismo para cobrar tarifa diferencial del diésel a vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. El transporte público no tendrá aumentos por esta decisión y el Gobierno hará seguimiento gradual a la implementación en las principales ciudades del país.
El Gobierno Nacional expidió un decreto en el que establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, y con esto darán el subsidios a quienes realmente lo necesitan, es decir, al transporte de carga y pasajeros, y no a los carros de lujo.
Y es que recordemos que hoy en día el Gobierno tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que subsidiaba a todos los vehículos para que el precio nacional no fuera en la misma proporción al internacional.
“Con este decreto, el precio del diésel para esos vehículos se acerca a su valor real, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida, evitando impactos en el costo de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos”, afirmó el Ministerio de Minas en un comunicado.
Al respecto, el ministro de Minas, Edwin Palma, aseveró que “el subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”.
Adicionalmente, afirmó que la implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, para que haya un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.