Peajes en la vía Ciénaga- Barranquilla seguirán operando

Santa Marta

Autoridades nacionales y departamentales aclararon que estos cobros no solo continúan vigentes, sino que son la base financiera del proyecto vial, adjudicado por los próximos 20 años. La aclaración se da luego de que en redes sociales y algunos portales digitales circulara la versión de que el Gobierno Nacional habría ordenado eliminar uno de los peajes del corredor.

La información generó expectativas entre conductores y comunidades del área de influencia, pero fue desmentida oficialmente por las entidades competentes.

Le puede interesar:

Undeco Santa Marta expone preocupación por la acumulación de basuras

“Sobre esta vía existe un contrato a través de una alianza público privada con un concesionario cuyo objeto es la construcción de la doble calzada Ciénaga- Barranquilla; en ese sentido esa nueva concesión inició el primero de enero del año 2025, un contrato que va a durar 20 años”, precisó el secretario de Infraestructura del Magdalena, Efraín Vargas.

Sobre el estado del proyecto, se conoció que se avanza en la licencia ambiental, ya están aprobados los viaductos y falta el aval para los tramos restantes.