Undeco Santa Marta preocupado por la acumulación de basuras

La Unión Nacional de Comerciantes de Santa Marta (Undeco), hizo un llamado a la empresa encargada del aseo y recolección de basuras en la ciudad, a fortalecer la frecuencia y efectividad del servicio esto con el fin de que los turistas que arriban a la ciudad por estos días se lleven una buena imagen.

“Efectivamente se han recibido quejas por parte de afiliados de diferentes sectores de la ciudad, especialmente zonas como el mercado público relacionados principalmente con el manejo de basuras y rebosamientos de aguas residuales, por eso desde el gremio de Undeco hacemos un llamado urgente se implementen soluciones inmediatas y efectivas. Se ejerza un mayor control y se ofrezca un servicio digno y continuo”, precisó Rosa Delia Rueda Caicedo, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Comerciantes de Santa Marta (Undeco).

Según lo manifestado por el gremio hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales han mostrado un buen comportamiento en ventas, sin embargo, la acumulación de basuras en algunos sectores específicos afecta algunos lugares con alta afluencia de turistas por estos días.

En temporadas turísticas, la recolección de las basuras resulta insuficiente a pesar de esfuerzos de modernización como contenedores, a eso hay que sumarle la falta de cultura ciudadana, como arrojar residuos fuera de horario o en sitios no permitidos, y un incremento de desechos en zonas turísticas como El Rodadero y el camellón, afectando la imagen de la ciudad.