Viviendas resultaron inundadas en Kennedy tras fuertes lluvias varias en Bogotá

Bogotá

Luego de las fuertes lluvias en Bogotá, varias viviendas del barrio María Paz de la localidad de Kennedy resultaron afectadas por las inundaciones.

Según el IDIGER, desde horas de la noche se realizó la verificación de esta situación en calle 2 con 83 donde de se evidenció rebosamiento de aguas negras en varias viviendas.

De acuerdo con la información, IDIGER solicitó la entrega de kits humanitarios a familias identificadas por las autoridades, Alcaldía Local, así como la activación de la Empresa de Acueducto de la ciudad.