Zelenski planteó que EE.UU. podría secuestrar a Kadírov para ejercer presión sobre Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Nicosia, Chipre, el 7 de enero de 2026. FOTO: Danil Shamkin/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, planteó este miércoles 7 de enero, que tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, EE. UU. podría capturar al líder checheno , Ramzán Kadírov, para incrementar la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin.

“He aquí un ejemplo, con Maduro. Llevaron a cabo una operación. Todo el mundo vio el resultado, el mundo entero. Lo hicieron rápidamente”, dijo respondiendo a las preguntas de periodistas a través de un servicio de mensajería, en declaraciones citadas por la agencia Interfax Ucrania.

“Bueno, que lleven a cabo alguna otra operación con Kadírov, con ese asesino. Quizá entonces Putin lo verá y se lo pensará”, afirmó el presidente ucraniano, que este miércoles visitó Chipre, que asume la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea.

Zelenski reiteró que EE.UU. debe ejercer presión sobre Rusia para forzar a Putin a aceptar un acuerdo de paz, después de que Kiev, Washington y sus aliados europeos prácticamente hayan terminado de elaborar una propuesta conjunta para poner fin a la guerra de Ucrania.

“Tienen las herramientas, saben hacerlo. Y cuando realmente quieren, saben encontrar el modo. Lo principal es que Ucrania sea una prioridad para ellos”, subrayó Zelenski con respecto a la capacidad de EE. UU. de influir en la situación.

El presidente ucraniano ya se había referido a la captura de Maduro el mismo sábado, cuando se produjo la intervención militar estadounidense.

“Bueno, qué puedo decir. Si se puede uno librar así de los dictadores, entonces EE.UU. sabe qué hacer a continuación”, indicó.

