Gobierno da contrato a gestor de medicamentos para docentes que distribuye con empresa de Char

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que tiene a cargo la salud de los maestros, anunció que el gestor farmacéutico Systemed asume desde este jueves 8 de enero la dispensación de medicamentos para los docentes, pensionados y sus beneficiarios en Bogotá y Cundinamarca.

Dicha dispensación se dará a través de los puntos de atención propios y de QCL Servisalud, Servimed y Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía.

Esto se da tras el retiro de Ramédicas, que era el gestor que antes hacía la dispensación y fue retirada por las quejas que según la entidad eran reiterativas.

En medio de esta noticia, que puede ser una buena para muchos maestros, La W conoció que una de esas empresas -Éticos-, es la empresa de medicamentos asociada a la familia Char.

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro fue muy crítico cuando esta emisora reveló que el expresidente Iván Duque les dio a ellos el contrato para los medicamentos de militares.

Pero además, conocimos una denuncia de la Fundación Transparencia que señala que esta empresa carece de capacidad financiera razonable para ejecutar la operación.

A esto se suma que empresas conocedoras del asunto señalan que Systemed está ofreciendo algunos medicamentos al doble del precio.

