Un 1.2% de los españoles avala la Presidencia de Delcy Rodríguez en Venezuela
Un 66,8% considera que Edmundo González es el “presidente legítimo” de Venezuela.
La legitimidad en Venezuela, que arrancó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, vuelve a ser tema de conversación entre la sociedad española tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero; así lo lo revela la encuesta de SocioMétrica para el diario EL ESPAÑOL, elaborada de forma exprés tras la operación de Estados Unidos en Caracas.
Entre los españoles encuestados, un 66,8% considera que Edmundo González es el “presidente legítimo” de Venezuela, especialmente los encuestados entre los 36 a 59 años (un 78.5% avala al político).
Por su parte, en lo que respecta a Nicolás Maduro, un 7,6% lo ve como “presidente legítimo”. El apoyo se concentra entre los votantes de Podemos y Sumar, donde un 46,3% le considera la autoridad legal.
Entre los simpatizantes del partido de la oposición del actual gobierno, el PP, y el de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, Vox, el respaldo al opositor venezolano roza la unanimidad con un 93% y 93,3%, respectivamente.
Respecto a la pregunta hecha a los entrevistados sobre elegir a Delcy Rodríguez para pilotear la transición a la democracia, un 64,7% se opone, mientras que 20,3% la respalda como la mejor opción