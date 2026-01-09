¿Cuándo jugará la Selección Colombia los amistosos ante Francia y Croacia? Prográmese

Iniciado el año 2026, poco falta para el regreso de la Selección Colombia, en lo que será el inicio del camino y de igual manera, la cuenta regresiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El combinado ‘tricolor’ dirigido por Néstor Lorenzo tiene de momento dos amistosos confirmados de cara a la cita orbital, como lo son ante Francia, campeona del Mundo en 2018, y Croacia, finalista y semifinalista de las últimas dos ediciones.

El equipo nacional ya conoce cuándo se disputarán dichos encuentros, jugándose ambos en Estados Unidos, con la posibilidad para Lorenzo de incluir nuevos jugadores en la convocatoria para probar opciones de cara a la Copa del Mundo.

¿Cuándo jugará Colombia ante Croacia?

La Croacia de Luka Modric o Dominik Livakovic será la primera selección que enfrentará nuestro país en este año 2026, y de igual manera, la prueba debut de cara al Mundial.

El encuentro se jugará el próximo jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, en un horario todavía por confirmar.

¿Cómo está el historial entre Colombia y Croacia?

Este será el primer encuentro de la historia entre Colombia y Croacia, entretanto, el último encuentro que disputó la selección ‘helvetica’ ante un combinado sudamericano se dio en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde cayó por 3-0 ante la Argentina dirigida por Lionel Scaloni.

¿Cuándo jugará Colombia ante Francia?

Este es seguramente el encuentro más esperado, puesto que el equipo nacional tendrá enfrente a nombres como Kylian Mbappé, Desire Doue u Ousmane Dembélé, este último ganador del Balón de Oro y el Premio FIFA The Best.

El duelo fue programado, tres días después de enfrentar a Croacia para el domingo 29 de marzo, en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, hogar de los Washington Commanders de la NFL, también en un horario por confirmar.

¿Cómo está el historial entre Colombia y Francia?

Este será el sexto enfrentamiento entre nuestro país y el equipo ‘galo’, hoy dirigido por Didier Deschamps, con un balance actual de dos victorias y tres derrotas.

El primer encuentro tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de México 1968 con victoria colombiana por 2-1, mientras que en la Copa Confederaciones 2003, Francia salió vencedora por 1-0.

El último y más reciente antecedente data del 23 de marzo de 2018, cuando la Selección Colombia, en ese entonces dirigida por José Pekerman se impuso por 3-2 en el Stade de France, remontando un 0-2 en contra con goles de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero.

