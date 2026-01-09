Residentes del Centro Histórico y el Rodadero lideran ‘cacerolazo’ en Santa Marta

Santa Marta

La crisis por los constantes rebosamientos de aguas residuales en el sector de Bellavista y Playa Los Cocos, en Santa Marta, mantiene en alerta a los residentes y dueños de establecimientos comerciales por lo que convocaron a un cacerolazo vecinal que se realizará desde balcones y ventanas de los edificios.

Según los afectados el hecho los ha perjudicado en su salud y en la economía por lo que de manera pacífica decidieron organizar una protesta. “El cacerolazo que vamos a realizar es una iniciativa de los residentes de Bellavista, los Cocos, Centro Histórico y el Rodadero; que se han sumado y tienen esta problemática de los rebosamientos de aguas residuales, aguas negras que se nos presentan diariamente alrededor de nuestros establecimientos comerciales, al frente de nuestras residencias, de nuestros negocios lo que es un problema sanitario”, manifestó Paola Narváez, directora ejecutiva de Acodres.

Esta iniciativa nace según la comunidad, ante la problemática que se ha intensificado en los últimos meses. Aquello que durante años fue una situación repetitiva hoy ocurre con mayor persistencia, impactando de manera directa la salud, la convivencia y la calidad de vida de cientos de familias que residen en esta zona.

Es de recordar que, La Empresa de Servicios Públicos del Distrito, Essmar E.S.P., explicó que las afectaciones en el alcantarillado obedecen, en gran parte, a la acumulación de grasas y aceites en el sistema, producto del manejo inadecuado por parte de algunos establecimientos de comida.

Frente a este panorama, se han intensificado las acciones de seguimiento y control, los cuales fueron remitidos al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental DADSA, autoridad competente para la vigilancia y control de estas prácticas.