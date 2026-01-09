Internacional

Trump ordenó la liberación de dos tripulantes rusos del petrolero ‘Marinera’, según Rusia

Así lo señaló el Gobierno ruso por medio de un comunicado.

Referencia de buque petrolero. Rusia. Fotos: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la liberación de los dos tripulantes rusos del petrolero ‘Marinera’, capturado esta semana por la Guardia Costera estadounidense en el Atlántico Norte, según informó este viernes el Ministerio de Exteriores ruso.

“En respuesta a nuestra solicitud, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó la decisión de liberar a los dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del ‘Marinera’”, señala el comunicado colgado en la página web de Exteriores

