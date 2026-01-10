“Esta carroza tiene lágrimas, sudor y sangre”: Óscar Ruano sobre su victoria en el Carnaval de Pasto

Carroza de Óscar Ruano, ganadora en el Carnaval de Negros y Blancos. FOTO: Fontur Colombia

Óscar Ruano y el trasfondo de la carroza ganadora del Carnaval de Pasto

Oscar Ruano, maestro artesano y cultor que se alzó con el primer puesto en la categoría de carrozas del Carnaval de Negros y Blancos 2026, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para compartir la historia de sacrificio detrás de su obra premiada, “Indomable Mujer Guerrera”.

La carroza, que capturó la mirada de miles en la senda del carnaval, es un homenaje al ser que Ruano considera el más grande: la mujer.

La figura central es una mujer africana que simboliza el origen de la vida. “Es un homenaje de corazón a todas esas mujeres hermosas que hacen posible que estemos aquí”, afirmó el maestro, destacando que la obra carga consigo una narrativa de la cultura de este continente.

El proceso de creación demandó cuatro meses de trabajo ininterrumpido junto a su equipo del “Taller Escuela de Carnaval Ruano”.

No obstante, tras el brillo del primer puesto queda un balance financiero agridulce. Ruano reveló que la construcción de la carroza costó aproximadamente 118 millones de pesos, superando ampliamente el aporte de 80 millones otorgado por Corpocarnaval.

“Nosotros como artistas queremos demostrar más a nuestros visitantes y no miramos el límite en nuestro presupuesto”, explicó, señalando que la diferencia debe ser cubierta por el equipo y colaboradores para no sacrificar la majestuosidad de la obra.

Con 21 años de trayectoria en diversas modalidades del carnaval, este fue el primer año de Ruano compitiendo específicamente en la categoría de carrozas.

El maestro dedicó este triunfo a dos pilares fundamentales en su vida: su esposa, a quien define como el sustento actual de su taller, y su abuela, quien fue la primera en creer en su talento.

Tras el desmonte de la estructura, Ruano reafirmó que su obra no solo está hecha de materiales, sino de las “lágrimas, sudor y sangre” de todo su equipo.

Escuche la entrevista completa aquí:

