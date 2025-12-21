“No había oferta y yo era curiosa”: María Fernanda Zawadzky y el origen de su marca de accesorios

María Fernanda Zawadzky, fundadora de la marca de accesorios que lleva su apellido, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para contar cómo una curiosidad manual y la falta de opciones en el mercado nupcial colombiano dieron vida a una de las firmas de joyería más reconocidas del país.

La diseñadora relató que su emprendimiento nació hace aproximadamente 15 años, de manera orgánica, en una habitación de su casa, cuando amigas y conocidas le pedían piezas que no encontraban en las tiendas.

“No había oferta... y yo siempre he sido supercuriosa con las manos”, recordó Zawadzky, explicando que esa necesidad de crear lo que no existía fue el motor inicial de una marca que hoy usan miles de novias en Colombia.

Más allá de la venta de un producto, Zawadzky resaltó que su sello distintivo es la personalización extrema. Describe su proceso como una asesoría íntima donde realiza “entrevistas exhaustivas” a sus clientas para entender su estilo, la hora de la boda y hasta su fisiología, garantizando que piezas como tiaras o aretes sean una extensión natural de la mujer y no un disfraz.

La obsesión por el detalle es el pilar de su taller. Zawadzky reveló que detrás de cada accesorio hay horas de trabajo artesanal intenso; por ejemplo, un solo moño puede tardar hasta cinco horas en ser bordado piedra por piedra. “Cada pieza tiene que ser inspeccionada para que todo esté perfecto”, aseguró, valorando la labor de los artesanos que, con paciencia infinita, materializan sus diseños.

Aunque las bodas son su fuerte, la marca ha sabido leer las tendencias actuales, lanzando diferentes productos para demostrar que el brillo y la alta bisutería no son exclusivos del altar, sino que pueden ser usados de forma cotidiana por cualquier mujer.

