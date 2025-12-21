‘Pipelon’ presenta ‘Niño Jesús’, la salsa que pide menos redes sociales y más buñuelos en familia

Felipe Valencia, artista vallecaucano, más conocido como ‘Pipelon’, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para presentar Niño Jesús, una salsa diseñada para recuperar las tradiciones de barrio que, según él, se han ido perdiendo entre las redes sociales.

El cantante contó que la inspiración le llegó en septiembre durante una reunión familiar en casa de sus abuelos. En medio de la nostalgia, escribió la canción en apenas media hora, teniendo recuerdos de su infancia: ir de casa en casa rezando la novena, compartir buñuelos y natilla con los vecinos y la magia del día de las velitas. “Empecé a recordar toda la época de la infancia... y la canción me salió como en media hora”, relató.

Más allá de la fiesta, Pipelon resaltó que su propuesta tiene un trasfondo social. En un contexto de intolerancia y violencia, su música busca ser un llamado a la unión y a la paz, intentando desconectar a la gente de las pantallas para reconectarla con su comunidad. “Siento que se tiene que recuperar todo eso que se ha dejado un poquito de lado, la gente lo hace como para subir la foto en redes”, reflexionó sobre cómo se vive la festividad hoy en día.

Valencia también reveló el curioso origen de su nombre artístico y explicó que “Pipelon” surgió espontáneamente entre amigos y desconocidos, y que él decidió estilizarlo escribiéndolo con tilde en todas las sílabas y en mayúsculas para darle más fuerza y carácter.

Sobre sus próximos proyectos, anticipó que ya está preparando el lanzamiento de La Bandera del Mundo, un tema que compuso hace años y que planea revivir como himno para el Mundial 2026.

Escuche la entrevista completa aquí:

