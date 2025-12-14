Estas son las tendencias para la época de festividades, según el diseñador Charlie Rincón

Charlie Rincón es un estilista y director creativo venezolano, que ha desarrollado en la intersección entre el arte y la moda.

Rincón explicó la moda festiva dividiéndola en tres ejes: color, temática y detalles. En cuanto a la paleta de colores, el diseñador destaca el vino tinto como un clásico que mantiene una popularidad considerable y el color café, el cual se llevará de manera más elevada en esta época.

Para las mujeres y hombres, el café se combinará con texturas como lentejuelas y pedrería, o colores como el rosa o el turquesa.

La temática predominante continúa siendo la estética de ‘Old Money ’un estilo 'preppy’, esta visión se ve en prendas como blazers, patrones de cuadros en tonos azul marino, verde y vinotinto, y el uso de accesorios como corbatas. Además, recomendó texturas abrigadoras y acogedoras como la lana y la pana.

Para el diseñador piezas como la camisa de botones blanca, un buen jean y un pantalón negro deben ser la base, pues funcionan como un “lienzo blanco” que permite celebrar la individualidad y el estilo personal.

Escuche la entrevista completa:

