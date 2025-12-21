Daniel Borja, ganador de Mister Colombia: “Esto requiere disciplina y compromiso, no solo físico”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Borja, el hombre más guapo del país: “Esto requiere disciplina y compromiso, no solo físico”

Daniel Borja, recientemente elegido como uno de los hombres más guapo del país en el certamen Mister Colombia, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para desmitificar los concursos de belleza masculina, asegurando que detrás de la banda y la pasarela hay un exigente trabajo mental.

Borja señaló que para tener este título se requiere mucho más que un buen físico. “Ante todo disciplina y mucho compromiso”, afirmó, explicando que la competencia es una prueba que evalúa desde la oratoria hasta el carisma y la conexión con el público.

El nuevo Mister Colombia comparó la dinámica del concurso con los reinados femeninos, señalando similitudes en el formato como desfiles, jurados y preguntas, pero marcando una gran diferencia en la convivencia.

Lejos de las historias de tacones rotos y rivalidades tóxicas, Borja describió un ambiente de compañerismo: “Desde el momento uno hubo buena vibra, se hicieron enlaces de amistad y hubo ayuda de unos a otros”, destacó.

Sobre su preparación, reveló que fue un proceso de un año entero que combinó gimnasio intenso con clases de pasarela y fotografía.

Además del título principal, Borja se alzó con los reconocimientos de “Mejor Cuerpo” y “Turismo”. Ahora, su próximo objetivo será aún más grande, concretamente a nivel global, pues está preparándose para representar al país en el Mister International a mediados del próximo año 2026.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Daniel Borja, el hombre más guapo del país: “Esto requiere disciplina y compromiso, no solo físico” 06:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: