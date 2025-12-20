“Lo perfecto es enemigo de lo oportuno”: coach Rodrigo Garduño y su llamado a entrenar sin excusas

“Lo perfecto es enemigo de lo oportuno”: Rodrigo Garduño y su llamado a entrenar sin excusas

Rodrigo Garduño, entrenador físico y creador del sistema 54D pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para presentar “Estadio”, su nueva plataforma de entrenamiento.

Garduño, explicó que con ‘Estadio’, busca que el fitness tenga rutinas más cortas y adaptables, de entre 30 y 35 minutos, diseñadas para que la gente normal pueda entrenar en la sala de su casa sin necesidad de equipos sofisticados. “Lo perfecto es enemigo de lo oportuno”, comentó, criticando a quienes no empiezan a ejercitarse por esperar el momento o la técnica ideal.

El exfutbolista profesional, que pasó por equipos de México como el Necaxa, anunció el “Reto Imparable 2026”, un programa gratuito de seis días que iniciará en enero.

A diferencia de los retos convencionales, este no se limitará a lo físico; incluirá formación en finanzas, liderazgo y bienestar emocional. Garduño además reveló que el módulo financiero de dicho programa estará a cargo de un reconocido “tiburón” colombiano del programa Shark Tank, buscando ofrecer herramientas integrales para la vida.

De igual manera, Garduño habló lanza a favor de la suplementación consciente, recomendando específicamente el uso de creatina. Desmitificó su uso exclusivo para culturistas y la calificó como un “alimento para el cerebro”, esencial incluso para adultos mayores por sus beneficios cognitivos y preventivos contra enfermedades como el Alzheimer.

El entrenador físico también envió un mensaje a quienes planean sus propósitos de Año Nuevo: la motivación es efímera, lo que perdura es la disciplina. “Nadie te va a obligar a moverte, eres tú quien debe convencerse”, afirmó, invitando a dejar las excusas y entender el entrenamiento no como vanidad, sino como una obligación para la salud mental y la longevidad.

Escuche la entrevista completa aquí:

