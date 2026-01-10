Exequias de la artista Beatriz González serán en Bogotá este fin de semana

Luto en Colombia: Falleció la artista Beatriz González a los 93 años

W Radio confirmó que la velación de la maestra Beatriz González será este 10 de enero a partir de las 12:30 del mediodía en la Funeraria Gaviria.

Posteriormente, las exequias de la artista colombiana serán el próximo domingo 11 de enero, a las 10:00 de la mañana, en el Gimnasio Moderno.

Noticia en desarrollo...

