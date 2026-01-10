¿Qué se espera de la reunión Petro-Trump? Precandidatos Palacios y Romero se pronuncian

En diálogo con W Fin de Semana, los precandidatos presidenciales Daniel Palacios y Camilo Romero se pronunciaron acerca de lo que se espera de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump a comienzos de febrero.

Cabe recordar que el presidente Trump confirmó que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la primera semana de febrero. Esto se produjo después de que ambos mandatarios mantuvieran una conversación telefónica el pasado 7 de enero que ha rebajado la tensión entre Washington y Bogotá.

Para el exministro Palacios, “la diplomacia siempre ha sido y será el único camino para manejar las relaciones entre dos países” y agregó que Estados Unidos “es un aliado que siempre va a responder a la diplomacia decente y responsable, pero nunca al engaño, al insulto o a la amenaza del discurso populista”.

En ese sentido, el exfuncionario advirtió que esta crisis diplomática ha sido “creada por Gustavo Petro, pues “Estados Unidos nunca ha sido un enemigo de Colombia”.

“Él la creó y él la está calmando, sencillamente teniendo una actitud responsable, la que debía haber tenido como jefe de estado desde el comienzo y no poniéndose a hacer insultos innecesarios, cazando peleas que no son de Colombia, defendiendo a un narcodictador y lavándole la cara permanentemente. Creo que eso deterioró las relaciones con Estados Unidos de manera significativa”, advirtió.

Palacios agregó que este deterioro en las relaciones no solamente ha sido de palabras, sino también de acción: “Ha sido el resultado de una política de narcotráfico contra el narcotráfico absolutamente vergonzosa, de una paz social que lo que le ha dado es la política del amor a los criminales y hoy tenemos la producción de coca más grande que ha tenido Colombia en su historia y a los grupos criminales haciendo lo que les da la gana”, sostuvo.

Para el exgobernador Romero, por su parte, la reunión es “una gran noticia para el país”, pues marca un nuevo momento de la relación entre los dos países.

También aseguró que la llamada entre los dos mandatarios es la manera en la que se deben resolver los problemas: “Directamente, sin intermediarios, sin interferencias, sin personajes que vayan a Estados Unidos a promover la invasión a Colombia”.

“Aquí ni siquiera la oposición más bárbara o los precandidatos presidenciales de la derecha fueron capaces de atreverse a decir que el presidente de Colombia es un narco, porque carece de todo sustento de la propia historia y de la realidad”, aseguró.

Además, el exgobernador señaló la importancia de abordar conjuntamente la lucha contra el narcotráfico: “¿En dónde coincidimos en el tema del narcotráfico? En que hay que acabarlo y derrotarlo. ¿En dónde nos distanciamos? En el método. El mundo lleva más de 70 años, desde la época de Nixon en Estados Unidos, con la llamada guerra contra las drogas (…) no puede ser que le planteen a la humanidad que el camino para derrotar el narcotráfico es seguir haciendo lo mismo que no da resultado”.

¿Daniel Palacios se sumará a la Gran Consulta por Colombia?

Al ser consultado sobre si ingresará a la Gran Consulta por Colombia, en la que se medirán los precandidatos de derecha y centroderecha el próximo 8 de marzo, Daniel Palacios primero aclaró que él ha sido “uno de los grandes promotores de la unión” al invitar a varios políticos que recolectaban firmas a una consulta.

“Ante una invitación pública que me hizo David Luna, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas y, en privado, otros, yo de manera pública salí y acepté esa invitación sin ningún tipo de reservación ni duda”, reveló.

No obstante, aseguró que, “cuando a uno lo invitan, es sencillamente suficiente con la aceptación”. Por eso, indicó que ahora ha “entendido que aquí hay un procedimiento, que tiene que haber algún tipo de reuniones en donde se decida si se acepta o no se acepta la persona”.

Por eso, aseguró que ha sido “respetuoso y paciente”, si bien hace más de un mes que aceptó públicamente el ofrecimiento: “Creo que esa pregunta sale mejor hacérsela a ellos que a mí, porque yo ya hice una aceptación pública frente a esto”, agregó.

