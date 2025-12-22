Paloma Valencia va a la ‘Gran Consulta’ de marzo junto a Vicky Dávila, David Luna y otros

Tras varias reuniones durante el fin de semana, y otra que tuvo lugar este lunes, 22 de diciembre, se confirmó a llegada de la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, a la ‘Gran Consulta por Colombia’ del 8 de marzo del 2026.

Así pues, Valencia se medirá en votación junto a los también aspirantes Mauricio Cardenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria, quienes hacer parte de esa coalición.

De allí, saldrá un solo candidato presidencial para competir en la primera vuelta del 31 de mayo del 2026.

Se espera que en las próximas horas se anuncie una decisión desde la campaña del exministro Juan Carlos Pinzón, quien estaría evaluando su posible ingreso a esa coalición.

Es de recordar que la decisión de la senadora Paloma Valencia se conoce luego de que el expresidente Álvaro Uribe, su jefe político, asegurara que acataría “la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, dijo.

