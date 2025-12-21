Coalición de Vicky, Cárdenas y otros abren puertas a Paloma Valencia: hay buen ambiente

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se reunió en la mañana de este domingo, 21 de diciembre, con los integrantes de la coalición “La Gran Consulta por Colombia”.

En el encuentro manifestó su interés de sumarse a la consulta presidencial que preparan para el próximo 8 de marzo de 2026.

Igualmente, desde la coalición ya aseguraron que la van a recibir; y solo falta el visto bueno del partido y de su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe.

En la reunión participaron también Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila, quienes manifestaron tener la disposición para que la senadora haga parte de la consulta.

Aunque aún no hay una decisión tomada, es muy probable que la unión se dé próximamente. La semana pasada también se reunieron con el precandidato Juan Carlos Pinzón y ya manifestó su intención de entrar también el precandidato Daniel Palacios.

