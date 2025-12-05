Juan Carlos Pinzón oficializó su intención de participar en gran consulta de derecha
Por su parte, Abelardo de la Espriella ya manifestó que no tiene intención de medirse en esa consulta.
El exministro de Defensa y ahora precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, anunció este viernes que oficializa su intención de participar en la gran consulta interpartidista de derecha del próximo 8 de marzo de 2026.
A esa encuesta se refirió como una “Gran Coalición Democrática”. Y dijo que los partidos Oxígeno y ADA, que los avalan y coavalán, presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la consulta, plazo que se vence el próximo lunes 8 de diciembre.
“El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable”, dijo.
Y agregó que el camino es la unidad: “Los colombianos quieren un rumbo claro”.
Ahora, el anuncio de Pinzón se aleja del que ya hizo el candidato Abelardo de la Espriella, quien aseguró que luego de radicar casi 5 millones de firmas para avalar su candidatura, podría ir directamente a la primera vuelta.