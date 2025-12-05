Juan Carlos Pinzón oficializó su intención de participar en gran consulta de derecha

El exministro de Defensa y ahora precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, anunció este viernes que oficializa su intención de participar en la gran consulta interpartidista de derecha del próximo 8 de marzo de 2026.

A esa encuesta se refirió como una “Gran Coalición Democrática”. Y dijo que los partidos Oxígeno y ADA, que los avalan y coavalán, presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la consulta, plazo que se vence el próximo lunes 8 de diciembre.

Lea también: Héctor Olimpo Espinosa tendrá coaval del Partido Liberal para la consulta interpartidista

“El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias. Esta consulta es indispensable”, dijo.

Y agregó que el camino es la unidad: “Los colombianos quieren un rumbo claro”.

Ahora, el anuncio de Pinzón se aleja del que ya hizo el candidato Abelardo de la Espriella, quien aseguró que luego de radicar casi 5 millones de firmas para avalar su candidatura, podría ir directamente a la primera vuelta.