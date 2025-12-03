Héctor Olimpo Espinosa tendrá coaval del Partido Liberal para la consulta interpartidista
Héctor Olimpo recibe el coaval del Partido Liberal luego de salir de la coalición Fuerza de las Regiones.
El precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa tendrá el coaval del Partido Liberal para participar en la consulta interpartidista de derecha, además de contar con el apoyo de 1.7 millones de firmas recolectadas en todo el país y que fueron validadas por la Registraduría Nacional.
“Hoy les hablo especialmente a los jóvenes y a la militancia de base de este partido: los necesitamos. Este camino no lo recorremos solos; lo recorremos juntos, en las calles, en las ideas, en la participación. Es hora de recuperar el espíritu liberal, de creer en la democracia y de volver a levantar con orgullo nuestras banderas rojas por todo el país”, señaló Olimpo.
Esta noticia se da luego de que Héctor Olimpo saliera de la coalición ‘Fuerza de las Regiones’ tras tener diferencias insuperables con otros exgobernadores como Juan Guillermo Zuluaga y Aníbal Gaviria o el exalcalde Juan Carlos Cárdenas, quienes precisamente anunciaron la decisión.
En dicho momento, los exgobernadores afirmaron que Olimpo estaba dispuesto a acogerse a las reglas de juego que habían propuesto para la elección del candidato único de la coalición.