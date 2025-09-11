Héctor Olimpo Espinosa oficializó su candidatura a la Presidencia de la República

Este jueves 11 de septiembre, el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, oficializó su aspiración a la Presidencia de la República.

El anuncio tuvo lugar desde La Mita, una embarcación en el Malecón del Río en Barranquilla.

En su discurso, el exmandatario habló de su propuesta central, que se basa en la transformación del modelo de Estado para darle autonomía a las regiones.

También explicó la necesidad de “romper con el esquema centralista”.

“Yo soy un liberal convencido, y hoy, con el movimiento Colombia Diferente y la Fuerza de las Regiones, queremos demostrar que el Caribe se merece un papel protagónico en la política nacional”, dijo.

Cabe recordar que, el ahora candidato también fue alcalde de Sincelejo y viceministro del Interior.

Adicionalmente, dirigió la Federación Nacional de Departamentos.

“Vamos a crear la Región Autónoma del Caribe, la de Antioquia y el Eje Cafetero, la del Pacífico, la de la Orinoquía y Amazonía, la de los Santanderes, el Centro y la Región Autónoma del Suroccidente. Cada una con autonomía real para manejar recursos y competencias”, aseguró.