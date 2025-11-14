“Estoy más tranquilo de no haber ido”: Héctor Olimpo Espinosa sobre reunión de centro-derecha en Bogotá

El pasado miércoles, 12 de noviembre, ocho precandidatos se reunieron en el Hotel Marriott de Bogotá para consolidar una alianza centro-derecha para las elecciones del 2026.

Entre los asistentes estaban Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Mauricio Gómez Amín, Carlos Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga.

Es por esto por lo que el precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y entregó detalles del panorama político de la derecha en Colombia.

Espinosa contó que fue invitado y consideró asistir, pero ese mismo día viajó desde Sincelejo a Bogotá y, al llegar al aeropuerto, dudó sobre si debía ir. Señaló que prefirió consultarlo primero con su movimiento político, La Fuerza de las Regiones.

“Hoy estoy más tranquilo de no haber ido”, afirmó.

Agregó que su movimiento político aún tiene asuntos internos por resolver antes de decidir si se unirá o no a un grupo político más amplio.

También dijo que envió una carta a sus compañeros para advertir que no era el momento de tomar decisiones, pues habían acordado iniciar antes una ruta por los departamentos y aún no lo han hecho.

“Estamos a tiempo, no hay afán. La elección de un candidato debe hacerse de manera conjunta”, dijo.