Partidos en oposición y tradicionales acordaron vetar a expetristas de coalición para 2026

Desde la 10:00 de la mañana de este miércoles, 5 de noviembre, se llevó a cabo en la residencia de la senadora Nadia Blel y directora del Partido Conservador una reunión entre los jefes de los partidos tradicionales y de oposición, Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical, La U y el Conservador.

Entre los asistentes estuvieron el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal; Gabriel Vallejo, del Centro Democrático; Germán Córdoba, de Cambio Radical. Y, por supuesto, la senadora Nadia Blel.

El encuentro, según fuentes, fue “muy ameno” y tuvo como objetivo avanzar en la conformación de una gran coalición, que incluya a sectores de derecha y centro-derecha, para las elecciones del 2026.

“Todos están cordialmente invitados, menos quienes han tenido cercanía con el presidente Petro”, dijo una fuente. Así pues, una de las conclusiones fue que quienes hayan sido funcionarios o aliados del gobierno Petro quedarán vetados para ingresar a esta alianza.

Otra de las conclusiones fue que los jefes de los partidos acordaron volver a reunirse en 15 días para definir la figura jurídica que les permita actuar conjuntamente en el 2026, sin incurrir en doble militancia. Y están evaluando si cada partido presentará su propio candidato.

La idea sería tener una hoja de ruta clara antes de diciembre de este año.

