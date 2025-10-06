Actualidad

Candidatos de La Fuerza de las Regiones proponen consulta de precandidatos “independientes”

La propuesta la hicieron Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas.

La Fuerza de las Regiones

La Fuerza de las Regiones

Los cuatro precandidatos presidenciales de la coalición ‘La Fuerza de las Regiones’, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas, enviaron una propuesta a otros aspirantes “independientes” para hacer un acuerdo para participar en una consulta popular el próximo 8 de marzo, “con el compromiso de respaldar a quien allí resulte escogido”.

La carta con la invitación fue enviada en la noche de ayer, 5 de octubre, a Mauricio Cárdenas, Carlos Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios y Maurice Armitage.

Los firmantes, que fueron los exmandatarios locales, aseguraron que la ciudadanía pide dejar atrás la confrontación política: “Es un clamor ciudadano creciente que nos llama a la unidad, al fortalecimiento de alternativas alejadas de la polarización, la división y el odio”.

Escriben en la misiva: “Queremos entonces, con todo respeto y convicción, invitarlos para que hagamos un acuerdo público de cara al país para participar en una consulta popular el 8 de marzo con el compromiso de todos de respaldar quien allí resulte escogido por el voto ciudadano”.

Y se comprometieron a que, quien salga elegido de ‘La Fuerza de las Regiones’ el 30 de noviembre, se enfrentará a los demás en marzo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad