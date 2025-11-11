¿Quién es Alicia Arango? Fue ministra y uno de los cargos clave en la campaña de Vicky Dávila

El pasado sábado 29 de marzo de 2025, Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló en primicia que Alicia Arango llegaba a la campaña presidencial de Vicky Dávila como jefa de debate.

En un video publicado en las redes sociales de Sánchez Cristo, este mismo hizo referencia a una parte de la carrera en el tema político de la también exministra del Interior, pues ya tuvo este cargo con anterioridad.

Así reveló la noticia Julio Sánchez Cristo, el 29 de marzo:

Sin embargo, este lunes, 10 de noviembre, también en primicia, La W conoció que arrancaron los relevos en los cargos directivos de la campaña presidencial de Vicky Dávila, dándose a conocer la salida de dos de sus fichas clave.

Una de esas fichas es su gerente de campaña, Sandra Suárez; y otra, su jefe de debate, Alicia Arango, ambas muy cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aún no se sabe quienes llegarán a estos dos cargos clave para la campaña presidencial de Vicky Dávila, pero está claro que el retiro de Suárez y Arango marca un nuevo capítulo en la construcción de su proyecto político.

Por esta razón, en W Radio le contamos sobre quién es Alicia Arango, y además, parte de su trayectoria en la política colombiana.

¿Quién es Alicia Arango?

Según informa el Sena en su página web, Alicia Arango es administradora de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y tiene una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

Como servidora pública ha ocupado cargos como jefe de personal y asistente de la Dirección de Coldeportes; subdirectora del Instituto Colombiano de Administración (Incolda); asesora en el Ministerio de Educación; delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Cesar y en Cundinamarca; y directora del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá.

En materia gubernamental, Arango fue ministra del Trabajo en el gobierno del expresidente Iván Duque y también ministra del Interior (2018 - 2022), del que además fue su jefa de debate en la campaña que hizo de 2016 a 2018.

Adicionalmente, también tuvo cargos diplomáticos, pues fue embajadora ante la OIT y la ONU en Ginebra.

Y, finalmente, Alicia Arango fue directora del Centro Democrático (2014 – 2015) y secretaria privada de la Presidencia de la República (2002 – mayo 2010), en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

