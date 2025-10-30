Este es el secreto de las camisas de Julio Sánchez Cristo

María Restrepo, abogada colombiana oriunda de Medellín, es el secreto detrás del éxito de las camisetas de Julio Sánchez Cristo, director de La W.

Luego de graduarse como abogada de la Universidad de Los Andes, decidió irse a estudiar diseño a París, Francia. Reveló que allí, su gurú era Romeo Gigli, con quien estuvo seis años.

Tras eso, trabajó con Donatello Versace dos años que calificó como maravillosos. “Era una approach totalmente diferente a lo que yo había aprendido”.

Mencionó que su ropa no es fácil de conseguir porque “es una línea muy pequeña” y hacen poca cantidad.

¿Por qué Milán?

“Debía haber estado tres meses y finalmente llevo 34 años. Me encanta Milán porque es el lugar en que uno puede tener el ‘Made in Italy’ que tienen los grandes brands del mundo. Eso no se lo puede dar a uno nadie más que no sea Italia”, dijo.

Finalmente, en aseguró que tiene la nostalgia de extrañar muchas cosas de Colombia, entre ellas el chicharrón, el arequipe, el ron.

“Colombia para mí es mi polo a tierra”, indicó.