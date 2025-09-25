Continúa choque entre Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila; lo llama “tigre de papel”

Los precandidatos presidenciales de derecha, Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila, le han subido el tono al debate en los últimos días en sus redes sociales. Y de hecho, este miércoles, 24 de septiembre, intercambiaron un par de mensajes en sus cuentas de X.

Lea también: Corte rechaza denuncia de Abelardo De la Espriella contra congresistas que apoyaron reforma a salud

Cuando De la Espriella publicó un duro mensaje contra el presidente Gustavo Petro, en el que lo señaló de “crímenes” que cometió en su “paso por la guerrilla (…) te armaste para asesinar, extorsionar y secuestrar bajo la mampara de la tal revolución. Por cuenta de la falsa narrativa, según la cual delinquiste con fines altruistas”; Vicky Dávila se metió en la conversación y le contestó.

Davila señaló a De la Espriella de tener supuestos vínculos con el empresario Alex Saab: “Ojalá se desclasificara todo lo que haya sobre Petro y sobre Abelardo de la Espriella, el amigo del testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, que se llenó los bolsillos con la plata que el régimen les quitó a los más pobres en Venezuela. La plata de la corrupción con la que pagaba Alex Saab a quienes le servían”.

Y agregó: “Ni Petro ni el tigre de papel. Los colombianos buenos y trabajadores merecen un país diferente y una persona intachable en la presidencia”. Y es que ambos precandidatos han tenido varios choques; de hecho, Dávila ya se había ido en contra de De la Espriella en otros escenarios.

Igualmente, se supo que uno de los cuatro asesores económicos que había anunciado Vicky Dávila para su equipo, estaría en conversaciones con la campaña de De la Espriella.

Le puede interesar: Vicky Dávila respondió a señalamientos de Gustavo Petro sobre caso de su hijo, Nicolás Petro

Se trata de Daniel Raisbeck. Él mismo dijo en su cuenta de X que conversó con De la Espriella y Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional, a quienes señaló de “estar haciendo una campaña estupenda”, en la que propone “recortar el Estado en un 40 %. Le sugerí que mi propuesta, así no se aplique en su totalidad, puede servir como una hoja de ruta hacia ese fin”, dijo.