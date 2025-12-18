“Estamos ofreciendo una propuesta de gobierno lejos de los extremos”: candidato Juan Daniel Oviedo

En una temporada crucial de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2026 en Colombia y en la que se siguen anunciando candidaturas, el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo pasó por los micrófonos de W Sin Carreta este 17 de diciembre para hablar de su propuesta de gobierno y de su participación en la “gran consulta por Colombia”.

Al respecto, el candidato quiso indicar las razones por las que los electores podrían considerar elegirlo en esta consulta: “nosotros estamos ofreciendo una propuesta de gobierno lejos de los extremos, que quiere ser un gobierno de estabilización”, resaltó.

Asimismo, indicó que su propuesta incluye tres frentes de acción claves:

Resolver las amenazas económicas de corto plazo. Acabar con la extorsión en la calle y en la política. Trabajar en equipo para que los datos se conviertan en esa dupla que convierte los problemas del país en soluciones.

De esta manera, Oviedo invitó a la ciudadanía a participar de la “gran consulta por Colombia” el próximo 8 de marzo de 2026, y a votar conscientemente por el futuro del país.