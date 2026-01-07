Juan Carlos Pinzón se suma a Gran Consulta presidencial: se medirá con Valencia, Vicky y otros

El exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien cuenta con el aval del partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, se unió oficialmente en la tarde de este miércoles a la Gran Consulta por Colombia.

Se trata de la coalición que busca elegir a un solo candidato de la derecha y centro-derecha el próximo 8 de marzo, cuando se realicen las consultas interpartidistas presidenciales.

Entonces, en ese proceso se medirán Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria y, recientemente, también se había unido la senadora Paloma Valencia. Este miércoles aterrizó Juan Carlos Pinzón.

Uno de esos ocho enfrentaría tanto al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, como a Abelardo de la Espriella, quien también es uno de los punteros. De la Espriella ha recibido vetos desde esa consulta, y, en todo caso, ha tomado la decisión de ir directamente a la primera vuelta presidencial.

Es de recordar que la última en ingresar a la consulta había sido la senadora Paloma Valencia, pero hay otros nombres en el sonajero, que podrían sumarse eventualmente, como los precandidatos Enrique Peñalosa y Daniel Palacios.

Con la llegada de Pinzón, por el momento, la Gran Consulta por Colombia quedaría conformada por ocho precandidatos, que aparecerían en el tarjetón el próximo 8 de marzo.

Ahora, los siete precandidatos que ya hacían parte del proceso le dieron la bienvenida a Pinzón. De hecho, revelaron que este miércoles sostuvieron una serie de conversaciones “sobre el futuro del país y los principales retos que enfrenta Colombia”.

Y agregaron que el precandidato “manifestó su interés en hacer parte de la consulta el próximo 8 de marzo de 2026 (…) De igual manera, expresó su decisión de respaldar en la primera vuelta presidencial a quien resulte ganador o ganadora de este ejercicio democrático”.

