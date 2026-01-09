“Creo que va a salir muy bien”: Trump a W Radio sobre reunión con Petro

Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

El presidente Donald Trump respondió nuevamente a una pregunta de Juan Esteban Silva, corresponsal de W Radio en Washington, sobre la reunión que sostendrá con el presidente Gustavo Petro en la primera semana de febrero.

“Creo que la reunión va a salir muy bien, eso es lo que buscamos”, confirmó Trump junto al Marine One antes de salir hacia Florida, donde pasará el fin de semana.

Esta respuesta de conoce horas después de que el mandatario estadounidense asegurara que se reunirá con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca, la primera semana de febrero.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, dijo el mandatario estadounidense.

Ambos mandatarios protagonizaron una agria confrontación verbal durante el año pasado, hasta que acordaron limar asperezas en una conversación telefónica de más de una hora el miércoles.

Estados Unidos llegó a retirarle la visa a Petro después de una intervención pública en Nueva York al margen de la asamblea general de la ONU en septiembre.

Washington también le quitó a Colombia la certificación de su lucha antidrogas, una pieza esencial de la estrecha colaboración militar entre ambos países durante décadas.

Petro, por su parte, fue agresivo con Trump desde el inicio del segundo mandato del republicano en enero de 2025, cuando advirtió que iba a darle un giro dramático a la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Trump resucitó expresiones como “el patio trasero” para referirse a América Latina y el Caribe, y el despliegue naval en el Caribe, y los ataques a presuntas narcolanchas, acrecentó la tensión entre ambos países.

En 48 horas Petro ha pasado de ser un mandatario que debía “cuidar su trasero”, en la reciente expresión que utilizó Trump, a proponer medidas militares conjuntas y a mediar con Venezuela para rebajar la tensión.

Washington y Bogotá estudiarían “acciones conjuntas” para combatir a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras la llamada telefónica, según reveló el ministro de Interior, Armando Benedetti.

La captura estadounidense del ahora depuesto líder venezolano Nicolás Maduro fue recibida con alarma por Petro.

El líder colombiano pidió este mismo viernes a la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, combatir “juntos” al narcotráfico.

