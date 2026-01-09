“El pueblo colombiano es increíble, deseo reunirme con ellos”: Trump sobre reunión con Petro
En reunión con empresarios petroleros, el presidente de los Estados Unidos reafirmó que va a reunirse con su homólogo colombiano, después de recalcar que tuvo una conversación muy buena con él.
Durante una reunión con empresarios del sector petrolero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó que “el presidente Petro ayer llamó a través de otras personas y quiere reunirse”.
“Y por mí está bien; yo también me he reconciliado con gente. Así que vamos a reunirnos con él. Tuvimos una conversación muy buena”, afirmó.
Además, agrego que “el pueblo colombiano es increíble. Creo que me gusta más Colombia como país, si quieres saber la verdad. La gente es estupenda. Estoy deseando reunirme con ellos. Nos veremos muy pronto”.
